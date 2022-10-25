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300 yıllık savaş gemisi enkazı bulundu

İsveç Batık Müzesi arkeologları 17. yüzyılda batan savaş gemisi Vasa'nın kardeş gemisi Applet'in enkazını bulduklarını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:53
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300 yıllık savaş gemisi enkazı bulundu

300 yıllık savaş gemisi enkazı bulundu
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Batık Müzesi Arkeoloğu Jim Hansson, ülkenin devlet televizyonu AVT'ye yaptığı açıklamada, enkaza Aralık 2021'de ulaştıklarını ve geminin 1658 yılında batırılan İsveç donanmasına ait savaş gemilerinden Applet olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Enkaz ilk bulunduğunda geminin tanıdık geldiğini aktaran Hansson, “Enkazın Vasa'ya çok benzediğini görünce nabzımız yükseldi. Hem ağır dizayn hem de boyutlar tanıdık geldi ve Vasa'nın kardeş gemilerinden birini bulduğumuzu fark ettik" ifadelerini kullandı.

Batık Müzesi Arkeoloğu Patrik Hoglund da, ilk incelemede Applet'in enkazını bulduklarına kanaat getirdiklerini kaydetti.

Hoglund, ''Bu, büyük savaş gemilerinin denge yetersizliği ve hatalı üretimlerinin ardından, bu hatalar bir daha yapılmayarak modern gemilerin nasıl geliştirilerek üretildiğini anlamamıza yardımcı oluyor'' dedi.

KADIN MÜHENDİS İNŞA ETTİ

Vasa gemisi 1628'de, Applet gemisi de 1629'da İsveç'in ilk kadın mühendislerinden biri olarak kabul edilen Margareta Nilsdotter tarafından inşa edilmişti.

1629’da Stockholm yakınlarındaki Vaxholm Adası açıklarında ilk yolculuğunda batan Vasa gemisi, 1961'de denizden çıkarılarak Vasa Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

1630'da kullanılmaya başlayan Applet gemisi de eskimesi nedeniyle 1658'de İsveç Donanması tarafından Vaxholm Adası'nda batırılmıştı.

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