300 yıllık tarih göz göre göre çürüyor!

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler Kasabası’nda yaşayan bir vatandaş, tarihi Hacılar Köy Odası’nın kurtarılması için yetkililere seslendi. 300 yıllık geçmişiyle bölgenin kültürel hazinelerinden biri olan bu tescilli yapı, bakımsızlık nedeniyle çürümeye yüz tutmuş durumda. Vatandaş, devletin bir an önce harekete geçerek restorasyon başlatmasını talep etti.

Hacılar Köy Odası, asırlık tarihiyle kasabanın kültürel kimliğinin önemli bir parçası. Ancak, tescilli olmasına rağmen yıllardır restore edilmeyen bina, her geçen gün daha fazla yıpranıyor. Bölge halkı, bu durumun tarihine sahip çıkamamak anlamına geldiğini belirterek tepkisini dile getirdi.

“GEÇMİŞİMİZ YOK OLMASIN”

Vatandaşlar, Hacılar Köy Odası’nın restore edilerek yeniden hayata kazandırılabileceğini savunuyor. Afyon Türkeli Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, yapının çok amaçlı bir merkeze dönüştürülebileceği şu sözlerle öne sürüldü:

“Biraz çaba gösterilse burası köy konağı, emekli buluşma noktası, sağlık ocağı ya da muhtarlık binası olabilir. Bu sadece taş ve ahşap değil, bizim tarihimiz, kültürümüz. Kaybedilmesine izin verilmemeli.”

Halk, devletin alternatif çözümler üreterek bu tarihi mirası kurtarmasını bekliyor. Restorasyonun, hem kasabanın sosyal yaşamına katkı sağlayacağını hem de kültürel değerlerin korunacağını vurgulayan vatandaşlar “Burası neden bir köy konağı olmasın?” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.