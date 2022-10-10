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30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

Kayseri'de, iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülen D.G., gözyaşı döktü.

Galeri Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 20:26
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30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

Yapılan araştırmada D.G.'nin Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi. D.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü

Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülürken, gözyaşı döktü.

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