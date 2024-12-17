31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bursa'da silahla yağma suçuna karışıp, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Bursa'da silahla yağma suçuna karışıp, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 31 ayrı suçtan ve silahlı yağma suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Oğuz G.'nin (47) yakalanması için fiziki takip başlattı. Şüphelinin kayıtsız olarak bir adreste kaldığını tespit eden ekipler, gece vakti düzenlediği operasyon ile şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Son Haberler
Mersi'nde zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şok etti
Mersi'nde zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları şok etti
Bitcoin'den 'tam yol ileri'. Rekor üstüne rekor kırdı
Bitcoin'den 'tam yol ileri'. Rekor üstüne rekor kırdı
Sacha Boey yine sakatlandı
Sacha Boey yine sakatlandı
Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi
Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi
Suriye'nin yeni lideri Golani takım elbise giyinip 'iyi hal indirimi' istedi! Başında 10 milyon dolarlık ödül var...
Suriye'nin yeni lideri Golani takım elbise giyinip 'iyi hal indirimi' istedi! Başında 10 milyon dolarlık ödül var...