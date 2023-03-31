31 Mart Cuma TV yayın akışında ne var? 31 Mart Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 31 Mart Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 31 Mart Cuma hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 31 Mart Cuma televizyonda ne var? 31 Mart Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 31 Mart Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 31 Mart Cuma televizyonda ne var? 31 Mart Cuma bugün hangi diziler var?
31 MART CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yıldız De Bana
22:30 Yıldız De Bana
01:30 Yargı
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:50 Arda’nın Ramazan Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 Kapımdaki Dedektif
14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
15:45 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ço Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Yadigar
01:45 Kuşlarla Yolculuk
02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:30 Sahur Bereketi
05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:10 Kapanış