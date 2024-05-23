31 Mart’ta aday adayıydı. İntihar etti

Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un intihar ettiği iddia edildi.

CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı da olan Gülsün Bor’un neden yaşamına son verdiği ise bilinmiyor.

Bor'un bulunduğu apartmanın 11. katından atladığı öğrenildi.

GÜLSÜN BOR KİMDİR?

Ankara!da 1974 yılında doğan Gülsün Bor Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Bor Dünya Bankası’nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2010 yılında, T.C. Vaşington Büyükelçiliğine Ekonomi Müşaviri olarak atandı.

Bor, 2014 yılında Çankaya Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak 10 yıl görev yaptı.

31 Mart’ta ise Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklamıştı. Gülsüm Bor Güner evli ve bir çocuk annesiydi.