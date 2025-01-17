31 Mart’taki sarı kartı anlamadın Erdoğan!..

Kırmızı kart ile dalga geçen kabinenin başı AKP’li Recep Tayyip Erdoğan siyaset sahnesindeki gücünü kaybetmeye devam ediyor.

Anıtkabir’de kendini alkışlatmaya dahi tenezzül eden Erdoğan AKP meclis grup toplantısın çağırttığı bir kadın önderliğindeki gençlerle adeta hisseli harikalar kumpanyasına çevirdi.

Erdoğan dedi ki;

“Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın; o iş bizim işimiz”.

Vallahi doğru, futbolcu Erdoğan anlar kırmızı karttan.

Yeşil sahalarda kırmızı kart gören iki tür futbolcu izleriz.

Birincisi öyle sert bir faul yapar ki rakibi aylarca futbol oynamayacak şekilde sakatlanır.

Yüzsüz bir de hakeme dakikalarca itiraz eder ama oyun dışında kalmaktan kurtulamaz.

İkincisi önce birinci sarı kartı görür ama riski fark edemez. Aynı sertlikte rakibine saldırınca kırmızı kart görür ve boğa gibi hakeme saldırır.

Siyaset sahnesine dönersek Özgür Özel öyle bir çıkış yaptı ki CHP takımı 31 Mart yerel seçiminde 22 yıllık hiç yenilmeyen AKP takımını hezimete uğrattı.

AKP ve Erdoğan’a millet sarı kart gösterdi.

Özgür Özel siyaset oyununda “normalleşme” dedi ama sarı kart gören Erdoğan “yumuşama” diye bu hezimeti unutturma çalıştı.

Ekonomist “Erdoğan faiz sebep enflasyon netice” doktrini ile faizleri yüzde 8,5’a düşürünce doktrini yüzde 50’li faiz ile 10 şiddetinde deprem oldu ve Türk milleti enkaz altında yaşam savaşı vermeye başladı.

“Ya geçim ya seçim” diyen Özgür Özel 1 Ocak 2025’te asgari ücretli, memur ve emekli zamlarının görünce “geçim bitti haydi acilen erken seçim” dedi ve Erdoğan’a kırmızı kart gösterdi.

Sokağa, çarşıya, pazara çıkamayan Erdoğan CHP lideri Özgür Özel’in kırmızı kart çağrısını pişkinlikle eleştirdi.

Çünkü Erdoğan artık Türk milletinin mesajlarını okuyamıyor, düşürdüğü durumun sonuçlarını siyaseten algılayamıyor.

Çünkü saray yaşamı Erdoğan’ı milletten kopardı.

Milletin kendisine ilk seçimde kırmızı kart göstereceğini de fark edemiyor.

Gelelim Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan’a yönelik şu sözlerine:

"Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. İstinaf Mahkemesi'nde. Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Hodri meydan.”

Değerli okurlarım,

Ben siyasette müzakere ye de mücadeleye de inanırım.

Ancak müzakere tek taraflı olmaz.

İktidar her gün öyle hukuk dışı yollara tevessül ederek muhalefeti sindirmeye çalışıyor ki müzakere değil mücadele şart oluyor.

İşte ben İmamoğlu gibi rakibine meydan okuyan siyasetçilerin tavırlarını, meydan okumalarını severim.

Kırmızı kart ile aklınca dalga geçen Erdoğan haydi İmamoğlu’na siyasi yasak getir.

Madem İmamoğlu’ndan korkuyorsun haydi siyasi yasak ile engelle.

Yok madem kendine ve 22 yıldır yaptığın icraata güveniyorsun o zaman milletten güvenoyu alman için haydi erken seçime.