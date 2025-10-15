Edirne Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, Trakya Üniversitesi Rektörlük binası karşısındaki inşaatta çalışan 25 yaşındaki O.Y., malzeme taşırken dengesini kaybederek 8’inci kattan (31 metre) zemine düştü.

Zemindeki inşaat poşetleri ve kartonlar sayesinde hayatta kalan genç işçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından O.Y., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akciğer sönmesi, dalak kanaması, kaburga ve ayak bileği kırıkları teşhisi konulan işçi, yoğun bakımda tedavi görüyor. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.