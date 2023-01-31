31 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 31 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 31 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 31 Ocak Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 31 Ocak Salı televizyonda ne var? 31 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 31 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 31 Ocak Salı televizyonda ne var? 31 Ocak Salı bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
23:30 Yerli Sinema Avanak Abdi
01:30 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Mutfak Bahane
05:50 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin ucunda
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Baba Ocağı
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yerli Sinema Doru Macera Ormanı
14:40 Adını Sen Koy
15:55 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Al Sancak
03:20 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:30 Dokuz Oğuz
02:00 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 İnadına Aşk
06:15 Yalnız Kalpler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.