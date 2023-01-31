31 Ocak Salı bugün hangi diziler var? 31 Ocak Salı TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 31 Ocak Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 31 Ocak Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 31 Ocak Salı televizyonda ne var? 31 Ocak Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 31 Ocak Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 31 Ocak Salı televizyonda ne var? 31 Ocak Salı bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

23:30 Yerli Sinema Avanak Abdi

01:30 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Mutfak Bahane

05:50 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin ucunda

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Toprak İle Fidan

04:00 Baba Ocağı

05:30 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yerli Sinema Doru Macera Ormanı

14:40 Adını Sen Koy

15:55 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Al Sancak

03:20 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

23:30 Dokuz Oğuz

02:00 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

05:00 İnadına Aşk

06:15 Yalnız Kalpler