İzleyiciler 31 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 31 Temmuz Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 31 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 31 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 31 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 31 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 31 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
31 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Süt Kardeşler
23:30 Nasipse Adayız
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Malefiz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Üvey Anne
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
23:30 Sürpriz Damatlar
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star