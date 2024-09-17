31 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
31 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi kıskıvrak yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Konyaaltı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde İ.Ş. isimli şahsın, 31 yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanması sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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