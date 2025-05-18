31 yıl hapsi bulanan şahıs lüks villada yakalandı! Evden cephanelik çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari bir hükümlü ile birlikte çeşitli suçlara karışmış iki şüpheliye yönelik özel harekât destekli operasyon düzenlendi.
33 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ VİLLADA YAKALANDI
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu tarafından hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “tutuklunun kaçması” suçlarından 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Ula ilçesinde saklandığını belirledi.
ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ BASKINLA YAKALANDILAR
Şüphelinin kaldığı villaya özel harekât timlerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyonda firari hükümlüyle birlikte iki şüpheli daha gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda:
1 Kalaşnikof tüfek
Farklı modellerde 5 tabanca
77 AK-77 fişek
210 tabanca mermisi
2 balistik yelek
5.870 Euro
19.300 Dolar
71.605 TL nakit para
1 sahte nüfus cüzdanı
ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.