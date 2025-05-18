31 yıl hapsi bulanan şahıs lüks villada yakalandı! Evden cephanelik çıktı

Kaynak: DHA

Muğla Bodrum'da hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve farklı suçlara karışmış 2 şüpheli saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari bir hükümlü ile birlikte çeşitli suçlara karışmış iki şüpheliye yönelik özel harekât destekli operasyon düzenlendi.

33 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ VİLLADA YAKALANDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu tarafından hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “tutuklunun kaçması” suçlarından 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün Ula ilçesinde saklandığını belirledi.

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ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ BASKINLA YAKALANDILAR

Şüphelinin kaldığı villaya özel harekât timlerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyonda firari hükümlüyle birlikte iki şüpheli daha gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda:

  • 1 Kalaşnikof tüfek

  • Farklı modellerde 5 tabanca

  • 77 AK-77 fişek

  • 210 tabanca mermisi

  • 2 balistik yelek

  • 5.870 Euro

  • 19.300 Dolar

  • 71.605 TL nakit para

  • 1 sahte nüfus cüzdanı

ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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