31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu! Ula’daki villaya şok operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla Ula’da, 31 yıl hapis cezası bulunan firari, Özel Harekat ve drone destekli operasyonda villada yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde Düzce ilinde tasarlayarak öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Özel Hareket ekipleri ve Drone destekli operasyonda yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan müşterek çalışmada, Düzce İlamat Bürosunca "Tasarlayarak Öldürme" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheli bir şahıs Ula ilçesinde saklandığı villada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda; AK-47 Kalaşnikof, 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, Glock marka ruhsatsız suikast tabancası, 287 adet değişik milimetrelerde fişek, 2 adet balistik yelek, 6 adet tabancalara ait şarjör, 5 bin 870 Euro, 19 bin 300 Dolar, 71 bin 605 TL nakit para ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Aranan şahıs ile birlikte olduğu tespit edilen iki şüpheli şahıs ateşli silahlar kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Ula’daki villada şok bulgular

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Ula’daki villada şok bulgular

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Ula’daki villada şok bulgular

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Ula’daki villada şok bulgular

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Ula’daki villada şok bulgular

31 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Ula’daki villada şok bulgular

Son Haberler
Epiduroskopi ile bel fıtığına 30 dakikada veda!
Bel ve bacak ağrısına 30 dakikalık çözüm!
ABD ve İsrail Gazze'de durumu görüştü
ABD ve İsrail Gazze'de durumu görüştü
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan son saldırılarında en az 59 kişi yaşamını yitirdi
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan son saldırılarında en az 59 kişi yaşamını yitirdi
Esenyurt’ta bir eski eş dehşeti daha, kezzapla saldırdı! "Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum"
Esenyurt’ta bir eski eş dehşeti daha, kezzapla saldırdı! "Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum"
Seyrantepe'de gece yarısı ilginç görüntü
Seyrantepe'de gece yarısı ilginç görüntü