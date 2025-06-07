31 yıl sonra tahliye olan PKK'lıyı Şırnak'ta kahraman gibi karşıladılar! Çakarlı araçla konvoy oluşturuldu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım sürecinde bebek katili Öcalan ‘kurucu önder’ olmuştu. Açılım sürerken 1994’te anayasal düzeni bozmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarından tutuklanan PKK’lı Ekrem Kar tahliye oldu. Ancak askerlerimizin ölümünden sorumlu olan Kar’ın tahliye olmasının ardından memleketi Şırnak’ta zılgıtlar, çakarlı araç konvoyu ile kahramanlar gibi karşılandı.

BEBEK KATİLİ MECLİS'E DAVET EDİLDİ

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet etmesi ve ‘kurucu önder’ diye hitap etmesi dikkat çekmişti. Süreçte teröristbaşının cezaevinden çıkacağı iddiaları bile gündeme gelmişti. İktidar tarafı ise bu iddiaları yalanlamıştı.

TERÖRİST ÇAKARLI ARAÇDAN İNDİ

Geçtiğimiz günlerde 1994’te anayasal düzeni bozmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarından tutuklanan ve askerlerimizin ölümünde sorumlu olan Ekrem Kar, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Kar, Şırnak’ta memleketine devlette ve kamuda kullanılan ‘çakarlar’ ile geldi. Kar, araçtan indikten sonra zılgıtlar eşliğinde karşılandı.

PKK'LIYI KAHMRAMAN GİBİ KARŞILANDI

En dikkat çekici yeri ise askerlerimizin öldürülmesinde sorumlusu olan Kar’ın kahraman gibi karşılanması oldu. Daha Öcalan tahliyesi iddiaları gündeme gelmişken, böyle bir karşılama yapılması akıllara ‘Öcalan tahliye olsa ne yapacaklar?’ sorusunu getirdi.