32 ilde oy kullanma saatleri değişti

Kaynak: Haber Merkezi
32 ilde oy kullanma saatleri değişti
Yüksek Seçim Kurulunun duyurusuna göre 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerinin saatleri konusunda değişiklik olduğu açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre bazı illerde oy kullanma saatleri değiştirildi.

Söz konusu illerde oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir hükmü hatırlatıldı.

Söz konusu hükümler çerçevesinde YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildiğinin altı çizildi.

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Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre şu illerin saatleri değişti:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane
Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin
Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli
Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak
Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirti. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak açıklandı.

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