32 ilde oy kullanma saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre bazı illerde oy kullanma saatleri değiştirildi.

Söz konusu illerde oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir hükmü hatırlatıldı.

Söz konusu hükümler çerçevesinde YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildiğinin altı çizildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre şu illerin saatleri değişti:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ

Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane

Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin

Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli

Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak

Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirti. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak açıklandı.