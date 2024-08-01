32 işletmeye ceza kesildi

Kaynak: İHA
32 işletmeye ceza kesildi

Tunceli’de, son bir ayda yapılan denetimlerde tüketicinin korunması hakkındaki kanuna aykırı davranan 32 işletmeye ceza kesildi.

Tunceli’de, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri daha önce uyarıda bulunarak eksikliklerin giderilmesi için süre tanıdığı işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, il genelinde 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen 12 işletmeye toplam 48 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca oda tarafından verilen fiyat tarifesinin üzerinde fiyat uyguladığı tespit edilen 24 işletmeye yaptırım uygulayan ekipler, durumu ilgili odaya da bildirdi.

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, kurallara uyan işletmelere teşekkür ederek, ''Kurallara uymayan işletmeler için uyarı dönemi sona erdi. Ekiplerimiz tarafından yapılacak denetimlerde herhangi bir aykırılığın tespiti halinde para cezası uygulanacak. Cezai yaptırım ile karşılaşmak istemeyen işletmeler 6502 sayılı kanun hükümlerine uygun davranmalıdır'' dedi.

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