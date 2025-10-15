Kayseri'de gerçekleştirilen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel kurulunda, yöresel lezzetler üzerinden beklenmedik bir tartışma patlak verdi. Kastamonu Şubesi Başkanı Sadık Kışlı'nın ekibiyle birlikte taşıdığı pastırma ve çekme helva, toplantı masasında adeta bir rekabet sembolüne dönüştü.

Heyet, geleneksel Kastamonu ikramlarını Kayseri tarafına uzatırken, çekme helvanın neşeli bir şekilde paylaşılmasına rağmen pastırmanın masaya konulmaması ortamı iyice gerdi.

MÜSİAD'DA PASTIRMA KRİZİ!

Kışlı, yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Biz olsak, gelen misafirin hediyesini tereddütsüz sunardık. Pastırmamızın o eşsiz aroması, belli ki bazılarını tedirgin etmiş ki, ikramdan kaçındılar” sözlerini sarf etti.

Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise bu Kışlı’nın açıklamasına cevaben, "Her ilin kültürel zenginliği vardır, ama pastırmanın asıl hikayesi Kayseri'de doğmuştur" ifadelerini kullandı. Bu söz düellosu, dernek üyeleri arasında derin bir ayrışmaya yol açtı.

Sadık Kışlı öncülüğünde 32 üye, pastırmanın dağıtılmaması sonrası istifa etti.

Kışlı, yaptığı açıklamada, "Haklılığın değil, gücün hâkim olduğu bir ortamda, şehrimin şerefini her makamdan önde tuttum. Olanlarda bir hikmet vardır; kişiler ve unvanlar fani, değerler ise ebedi” dedi.