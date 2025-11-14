İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçu işlendiği şüphesiyle 14 Kasım 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

12 MİLYARLIK YURTDIŞI ÇIKIŞ

Şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282 milyon 923 bin 646, 54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği, Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769 bin 786,12 dolar (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 dolar kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330 milyon 777 bin 643,10 dolar (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, tespit edildi.

SUÇ KAYNAKLI İLİŞKİLER TESPİT EDİLDİ

COINO A.Ş. hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişinin 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü tespit edildi. Şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da benzer suçlardan soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMANIN ODAĞI: SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI

Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen gelirlerin COINO A.Ş.'ye yatırıldığı, ardından kripto varlığa dönüştürülerek platform dışı cüzdanlara ve yurt dışı kaynaklı platformlara aktarılmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendiriliyor.

GÖZALTI VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA KARARLARI

Soruşturma kapsamında, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu işlediği değerlendirilen toplam 22 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'de, 1'i yurt dışında ve 2'si cezaevinde bulunuyordu. 14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla 19 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışındaki şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.