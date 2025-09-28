32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan törende, misafirler kırmızı halıdan geçerek büyük salona giriş yaptı. Gecenin sunumunu Oylum Talu ve Yekta Kopan üstlenirken, etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kent protokolü, sanatçılar ve sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Programda, bu yıl yaşamını yitiren sanatçılar da saygıyla anıldı.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘O Da Bir Şey Mi’ yapımı gecenin öne çıkan filmi oldu. Yapım, En İyi Film, Adana Seyirci Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoıu), En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu), Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer) ve SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü olmak üzere toplamda 8 ödül elde etti.

Festivalde ayrıca Yılmaz Güney Ödülü ‘Ev’ filmine, En İyi Senaryo Ödülü ‘Perde’ filmiyle Özcan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç’a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ‘Perde’ filmiyle Tülin Özen ve ‘Buradayım, İyiyim’ filmiyle Bige Ünal’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ‘Uçan Köfteci’ filmiyle Nazmi Kırık’a verildi. En İyi Müzik Ödülü ‘Gündüz Apollon Gece Athena’ filmiyle Barış Diri’ye, En İyi Kurgu Ödülü ‘Ev’ filmiyle Erhan Örs’e, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü ‘Cinema Jazireh’ filmiyle Mazlum Sümer’e ve Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü de ‘Gündüz Apollon Gece Athena’ yapımına sunuldu.