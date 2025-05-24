32 yaşında rekorları kırdı: Yılın futbolcusu Salah

İngiltere Premier Lig'de şampiyonun belli olmasından sonra bireysel ödüller de açıklanıyor. Liverpool'un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Mohammed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi. Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

Salah, 185 golle de Premier Lig’de en çok gol atan 5. futbolcu oldu. Listede 187 golle Andy Cole dördüncü, 208 golle Rooney, üçüncü 213 golle Harry Kane ikinci ve 260 golle Alan Shearer birinci sırada bulunuyor.

Salah, ayrıca bir sezonda en çok gol ve asist yapan oyuncu oldu. İngiltere Birinci Ligi'nde şu ana kadar 46 gole katkı sağladı.

32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor. Sezonun son haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.