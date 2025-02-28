32 yaşındaki adam, arkadaşının 53 yaşındaki annesiyle evlendi

Isamu, Midori'yi ilk kez okul yıllarında bir veli toplantısında gördüğünde, onun güzelliğinden etkilendiğini belirtti. Yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında, Midori'nin olgun ve asil duruşu Isamu'yu yeniden cezbetti. Eski sınıf arkadaşına ulaşarak Midori ile iletişime geçen Isamu, başlangıçta reddedilse de, ısrarcı tavrıyla Midori'nin kalbini kazanmayı başardı.

Japonya'da yayınlanan "Yeni Evli Çiftler Hoş Geldiniz!" adlı programda ilişkilerini anlatan çift, yaşadıkları zorlukları ve ailelerinin tepkilerini paylaştı. Midori, ilk başta yaş farkı nedeniyle tereddüt etse de, kızının "Eğer engel ben isem, benim için endişelenme, kendi mutluluğunu düşün anne" mesajı üzerine ilişkilerine bir şans vermeye karar verdi.

Isamu'nun ailesi ilişkiye olumlu yaklaşırken, Midori'nin ebeveynleri başlangıçta endişeliydi. Ancak Isamu'nun kararlılığı ve Midori'ye olan sevgisi, sonunda tüm aile üyelerinin desteğini kazandı. Çift, geçen yıl Temmuz ayında ailelerinin de onayıyla evlendi ve bu sıra dışı aşk hikayesi, Japonya'da "Aşk her engeli aşar" yorumlarıyla geniş yankı buldu.