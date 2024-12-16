32 yıllık dev şirket iflas etti. Sektörde deprem etkisi yarattı

32 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Alman makine üreticisi Matec, iflas başvurusunda bulunarak sektördeki rakiplerini şok etti. Baden-Württemberg bölgesinde faaliyet gösteren şirket, ürettiği CNC işleme merkezleriyle tanınıyordu. Fakat artan rekabet ve ekonomik zorluklar karşısında ayakta kalamadı.

ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI

Matec'in iflası, yaklaşık 100 çalışanın işsiz kalmasına sebep oldu. Şirketin iflasının ardından çalışanların alacaklarının iflas yardımlarıyla karşılanması bekleniyor. İflas yönetimi, mevcut siparişlerin tamamlanması için çaba gösterse de, yeni siparişlerin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Alman makine mühendisliği sektörü, son senelerde Asya ülkelerinden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya kalıyor. Bu rekabet, sektördeki üretimde önemli düşüşlere sebebiyet verdi. 2023 yılında Almanya'da makine üretimi yüzde 6,8 oranında azalırken, sektör temsilcileri 2024 için de benzer bir düşüş öngörüyor.