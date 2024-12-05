320 yıllık dünya devi gözünü Türk fabrikasına dikti. Göz bebeğimizi de satın alacaklar

Dünyanın en köklü şirketlerinden biri olan Vesuvius, 1704 yılında kurulmuş olup, İngiltere’nin en eski 10 şirketi arasında yer almaktadır. Metal ve cam işleme sektöründe lider olan bu dev şirket, Türkiye pazarına güçlü bir adım atmayı planlıyor.

Londra Borsası'nda işlem gören Vesuvius, Kocaeli ve Kütahya'da faaliyet gösteren Piromet'in ana hissedarı olma sürecine girmiş durumda.

Piromet, 2008 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kuruldu ve magnezit cevheri işleme sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki çelik fabrikalarına refrakter malzemeler ve teknoloji çözümleri sağlayan şirketin merkez fabrikası, Dilovası’nda yer alıyor. Ayrıca, Kütahya'da da üretim yapmaktadır.

Vesuvius, Piromet ile masaya oturduğu ve çoğunluk hissesini almak istediği belirtiliyor. Anlaşma gerçekleşirse, İngiliz devi Türkiye’ye yatırım yaparak üretime başlayacak. Bu stratejik adım, Vesuvius’un globaldeki liderliğini pekiştirecek ve Türk sanayisine de katkı sağlayacaktır.

Piromet’in Vesuvius’a katılması, Türkiye'nin sanayi sektörü için önemli bir fırsat olabilir. Üretim kapasitesinin artması ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün yükselmesi bekleniyor. Türk şirketinin gelişen teknolojileri ve yerel hammadde entegrasyonu, Vesuvius için büyük bir değer taşıyor.