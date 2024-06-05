325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere verilecek 325 Euro destek ödemelerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AĞUSTOS 2024'TE BAŞLIYOR"
Işıkhan, çalışan annelere verilecek 325 euro destek ödemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"BENZER PROJELER İSTİYORUZ"
Işıkhan, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 9 Şubat'ta hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette, biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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