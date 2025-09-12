33 bin canı yitirdiğimiz depremin ardından ortaya çıktı! Tam 86 yılda oluştu

1939 Erzincan Depremi, gece saat 01.57'de meydana gelmiş, büyüklüğü 7,2 olarak belirlenmişti. Deprem sonucunda 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştı.

Erzurum'un Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal su, 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.

Çevre düzenlemesi yapılan alanda hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Jeolojik açıdan korunması gereken bu eşsiz yapı, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, bölge hem doğal peyzaj hem de sağlık turizmi açısından büyük değer taşıyor.

Kayalıkta oluşan doğal yapılar gece aydınlatmasıyla da misafirlerine eşsiz bir şölen sunuyor.

Ertan Çiçek; "Görmüş olduğunu kayalık yer altından çıkan termal suların bu taşların üzerinden akması sonucunda oluştu. Bu doğal güzelliği rabbim Reşadiye'ye nasip etti.

Aynı Pamukkale'deki travertenler gibi görüntüsü var. Termal su aktıkça güzel görüntü oluşuyor" dedi.