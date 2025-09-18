33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Haber Merkezi
33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet güçlerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor. 33 ilde belli adreslere baskın yapıldı. Çok sayıda gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütü IŞİD'e yönelik son 2 haftada Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği ifade edildi.

Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullanırak operasyonların devam edeceğini duyurdu.

