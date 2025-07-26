33 yaşındaki gencin cansız bedeni evin balkonda bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
33 yaşındaki gencin cansız bedeni evin balkonda bulundu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde tatil için memleketine gelen 33 yaşındaki Ongun Bayram’ın kaldığı evin balkonunda cansız bedeni bulundu.

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 33 yaşındaki Ongun Bayram hayatını kaybetti. İstanbul’da yaşadığı öğrenilen Bayram, tatil amacıyla geldiği memleketinde kaldığı evin balkonunda ölü bulundu.

Aslen Perşembeli olan Ongun Bayram’ın cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bayram’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ongun Bayram’ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ongun Bayram’ın cenazesi, Ordu Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından dün ikindi namazının ardından aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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