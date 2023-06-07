Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı... İstifa etmesi için çaldıkları arabasının direksiyonunu hediye ettiler

İtalya’da 33 yıl aranın ardından şampiyon olan Napoli’nin fanatik taraftar grubu Napoli Ultras, kulüpten ayrılan teknik direktör Luciano Spalletti'ye veda hediyesi olarak 2022 yılında çaldıkları arabasının direksiyonunu ve CD'lerini verdi.

Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapmıştı... İstifa etmesi için çaldıkları arabasının direksiyonunu hediye ettiler

İtalya Serie A’da 33 yıl aranın ardından şampiyon olan Napoli'de, teknik direktör Luciano Spalletti ile yol ayrımına gidildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Spalletti'nin ayrılık kararını kendisinin aldığını açıkladı.

İtalyan basınına konuşan Başkan Laurentiis, "Spalletti bana geldi ve bir dönemi kapattığını söyledi. Bir yıl takım çalıştırmamayı tercih edeceğini belirtti. Hayır diyebilir miyim? Bana çok şey verdi ve ona teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

TARAFTAR GRUBU NAPOLİ ULLTRAS SÖZÜNÜ KISMEN TUTTU

Napoli’nin fanatik taraftar grubu Napoli Ultras, deneyimli teknik adam için bir veda hediyesi hazırladı.

Takımın başarısız sonuçlar aldığı Mayıs 2022’de Spalletti'nin istifa etmesi için arabasını çalan ve “Eğer istifa ederse arabasını geri iade ederiz" pankartı açan Napoli Ultras, sözünü kısmen tutarak Spaletti’ye çalınan arabasının direksiyonunu hediye etti.

Öte yandan Napolili taraftarlar İtalyan teknik adama Pino Daniele’in CD’lerini de geri verdi.

Arabasının taraftarlarca çalınmasının ardından Spalletti, takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Arabayı ne durumda geri vereceklerine bağlı. Lastiklerin durumuna bakmam lazım. Ayrıca Pino Daniele çok sevdiğim bir şarkıcı. Eğer onun CD'si yoksa geri almam." demişti.

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