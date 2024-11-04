33 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Dolandırıcı yakayı ele verdi

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alsancak'ta yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği polisleri, 28 Ekim günü Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulamalarını sürdürdü. Uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan ve adının E.O. (53) olduğu belirlenen kişiye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında, şüphelinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.