33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

Adana’da hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan R.A, son olarak hırsızlık yaptığı işyerinin kamerasına yakalanınca yakayı ele verdi.

Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Dumlupınar mahallelerinde 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde 2 iş yerinden televizyon çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Televizyonların çalınma anlarının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan Rıdvan A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan Rıdvan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Son yaptığı hırsızlıktan sonra yakalandı

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