Aydın'da, 33 yıl hapis cezasıyla aranan firari bir şüpheli, kahkaha atarken polislerin dikkatini çekerek yakalandı. Devriye gezen ekipler, bir evden yükselen gürültülü kahkahayı duyunca durakladı ve sesin sahibini inceledi.

Yapılan araştırmada, adamın uzun süredir kayıp firari olduğu ortaya çıktı. Hemen gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen kişi polislerden "Abi, selam gönderebiliyor muyuz?" diye izin isteyen firari, kendini görüntüleyen kameraya dönerek "Dila Hanım, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol" mesajını gönder