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İzmir'de aynı yere üçüncü kez kumar baskını: 338 bin TL ceza kesildi

İzmir Bornova'da kumar oynatıldığı için mühürlenen 2 işletmeye jandarma operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan 186 kişiye 338 bin 334 TL para cezası kesildi. İşletmeler üçüncü kez mühürlendi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:02
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338 bin TL ceza kesildi: İzmir'de aynı yere üçüncü kez kumar baskını

İzmir'de aynı yere üçüncü kez kumar baskını: 338 bin TL ceza kesildi
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen 2 işletmede yine kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

ANKA'da yer alan habere göre, Beşyol Mahallesi'ndeki İ.A. ve G.A.'ya ait işletmelerin mühürlerinin bozulduğu, mekanların yine kumarhane olarak kullanıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin kilitli kapıları keserek içeri girdiği operasyonda 186 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 338 bin 334 TL idari para cezası uygulanırken işletmeler yeniden mühürlendi. 

İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olduğu belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. 

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