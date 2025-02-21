34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları belli oldu

Yarışmada, yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı alanlarında yarışan projeler, seçkin gazeteciler, medya yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Kazananlar ise düzenlenen törenle duyuruldu.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın iletişim fakültelerindeki öğrenciler için önemli fırsat sunduğunu söyledi.

Fetvacı, "İletişim, sadece bilgiyi aktarmak değil, aynı zamanda insanları birbirine bağlamak, anlamayı ve anlaşılmayı sağlamak, toplumu şekillendirmek demek. İletişim, bunu yapabilen etkin güç demek. Bu gücü en olumlu ve faydalı şekilde kullanmak da sizin elinizde. Bu noktada size de bize de büyük görev düşüyor. Sizler kendinizi çok iyi yetiştirmeli, bizler de size en iyi olanakları sağlamalıyız." dedi.

Haberde tarafsızlık ve güvenirlik ilkelerinin altını çizen Fetvacı, şöyle devam etti:

"Çok yönlü, alanında çok bilgili, analitik düşünebilen, özgüvenli ve dürüst insanlar olmalısınız ve ne yaparsanız yapın, gerçeğe bağlı kalın. Unutmayın, haberin gücü tarafsızlığından geliyor. Haberin doğru, tarafsız ve güvenilir olması, hangi ortamda iletildiğinden daha önemli. İster kağıt üzerinde ister dijital ortamda olsun, her zaman aslolan doğru ve gerçek haberdir."

"GAZETECİNİN GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN AKTARMA SORUMLULUĞU VARDIR"

TGC Başkanı Vahap Munyar da haber aktarımında kullanılan teknolojilerin hızlı değişime uğradığını ancak gazetecilerin halka gerçek haber iletme sorumluluğunun değişmeyeceğini vurguladı.

Munyar, "Teknoloji hayatımıza ne katarsa katsın, gazetecilerin gerçeği olduğu gibi aktarma sorumlulukları değişmiyor. Gazetecilerin yol haritası Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgemize göre, gazeteci önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Gazetecinin halkın bilgi edinme hakkı için gerçekleri çarpıtmadan aktarma sorumluluğu vardır." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin aynı zamanda barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği savunma görevinin de bulunduğunu aktaran Munyar, şunları kaydetti:

"Bu niteliklere sahip gazetecilerin yetiştirilmesi ise hem üniversitelerin hem de bizim gibi meslek örgütlerinin büyük emekleriyle ancak mümkün olabiliyor. 34 yıldır düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması'nın nitelikli çağdaş gazetecilerin mesleğe adım atmalarında çok destekleyici, ufuk açıcı bir rolü bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu önemli yarışmanın düzenlenmesinde 2019 yılından bu yana Aydın Doğan Vakfı ile işbirliği yapıyoruz. Genç iletişimcilerin ödüllendirilmesine Aydın Doğan Vakfı ile katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

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GENÇ İLETİŞİMCİLERE FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜL

Türkiye'nin dört bir yanından iletişim fakültesi öğrencilerinin katıldığı yarışmada, jüri tarafından belirlenen Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.

34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ve projeleri şöyle:

Yazılı Dal Kategorisi

Üstün Başarı Ödülü: Yeditepe Üniversitesi - Sema Serbest / İstanbul'da 1 Mayıs

Haber ve Haber Araştırma: 1. Kocaeli Üniversitesi - Nafia Tuğçe Okur, Uygar Çağan Ulusan / Köy Değil, Kırsal Mahalle: İneğinizi Satmak Zorundasınız!, 2. Anadolu Üniversitesi - Zehra Ongan / Sömürü Kıskacında: Göçmen Kadınlar, 3. Selçuk Üniversitesi - Esra Oran / Doğanın Savaşla Mücadelesi

Röportaj: 1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ceyda Bozdağ / Su Saati Sandı Bomba Çıktı, 2. Karabük Üniversitesi - Uğur Balkan / Kuaför Tansu Dazlak Cezaevindeki Kadınlara Umut Oluyor, 3. Anadolu Üniversitesi - Şevval Selinay Halıcı / Bir Filistinlinin Sessiz Çığlığı

Mizanpaj: 1. Anadolu Üniversitesi - Zülal Beyza Akkaş / İki Dünyanın Arasındaki Çocuklar, 2. Trabzon Üniversitesi - Büşra Özer / Yarım Asırlık Hababam Sınıfı, 3. Gümüşhane Üniversitesi - Emircan Başmıhçılar / Karadeniz'in Yeşil İncisi

Spor: 1. Gümüşhane Üniversitesi - Emircan Başmıhçılar / Bilek Güreşinde Azmin Simgesi: Doğukan Kurt, 2. Fırat Üniversitesi - Zeynep Aral / Spor Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi: Kadın Hareketi, 3. Fırat Üniversitesi - Gülşah Cirit, Mervan Demirtaş / Doğanın Yönüne Ayak Uydurmak: Oryantiring

Fotoğraf: 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Rayaana Mamedova / Üç No'lu Huzur Evi Umut'tan İnsan Hikayeleri, 2. Karabük Üniversitesi - Halil Tükenmez / Doyumsuz Bir Demir Yolu Rotası: Karabük-Zonguldak Hattı, 3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Cibek Abdukaimova / Cephe Gerisi Kahramanı

GÖRSEL DAL KATEGORİSİ

Televizyon Haberi Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü: Akdeniz Üniversitesi - Kutay Tarık Akay, Emir Mustafa Döken / Karanlığı Aydınlatan Kadınlar

Televizyon Haberi: 1. Mersin Üniversitesi - Onur Boran Bulut, Baver Kaya, Ali Sarılmışer / "EMR", 2. Gümüşhane Üniversitesi - Kadir Kandemir / Göçerlerin Yayla Yolculuğu Başladı, 3. Karabük Üniversitesi - Merve Dülger / Güçlü Kadın: İtfaiye Eri

Belgesel Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü: İstanbul Arel Üniversitesi - Gizem Tarçınoğlu / Bir İklim Aktivistinin Hikayesi: Seren Anaçoğlu

Belgesel: 1. Selçuk Üniversitesi - Yusuf Demirli / Yolun Yarısında, 2. İstanbul Aydın Üniversitesi - Şevval Şahin / İki Vatan Bir Hikaye: Mübadele, 3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Altınay Adamalieva / Kaya

Kısa Film: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Aycamal Mirbek Kızı / Altın Balık

İŞİTSEL DAL KATEGORİSİ

Radyo Haberi: 1. Selçuk Üniversitesi - Dide Sena Bozkurt / Net Gündem, 2. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hakkı Ömer Gündoğdu / Alternatif: Yapay Zeka, 3. Karabük Üniversitesi - Bilal Bozkurt / Kask Kafalılar

Radyo Haber Spikerliği: 1. Atatürk Üniversitesi - Abdullah Emre Ayaz / Sessiz Çığlıklar, 2. Selçuk Üniversitesi - Emrecan Aksoy, Nuh Rıza Demirkaya, Hamza Doğan / Yola Düşenler

Radyo Programcılığı: 1. Selçuk Üniversitesi - Hatice Sude Turan, Büşra Dinçer / Adım Başı Gelenek, 2. Selçuk Üniversitesi - Sudenur Özcan, Nejlanur Belce / Deniz Köpüğü, 3. Selçuk Üniversitesi - İrem Ünüvar, Pelin Girgin / Evrende Çocuk Sesleri

28'inci Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu

İNTERNET YAYINCILIĞI KATEGORİSİ

Üstün Başarı Ödülü: Üsküdar Üniversitesi - Serdar Karan / Görme Engelliler Üzerinde Oluşmuş Gereksiz Hassasiyet

İnternet Sitesi: 1. Selçuk Üniversitesi - Selman Aydoğan, Muhammed Furkan Yağız / Ya Olmasaydı, 2. Üsküdar Üniversitesi - İlayda Savaş / Doku Komplosu, 3. Doğu Akdeniz Üniversitesi - Hatice Melisa Santürk / Ekolojik Yankılar

Podcast Programı: 1. Kastamonu Üniversitesi - Seymen Doğan, İlayda Güdek, Kerem İnceler / Dijital Atlas, 2. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Sacit Furkan Sarıkaya, Cansu Şahbaz / Öyküsü Var, 3. Anadolu Üniversitesi - Hüseyin Sarı, İlknur Birsen Aydın / "Niye Böyle?! Podcast"

Dijital Medya Haberi: 1. Selçuk Üniversitesi - Fatma Gökçe Saygılı / Bombaların Ardında: Yüzlerce Yıllık Tahribat, 2. Üsküdar Üniversitesi - Şahin Deniz / Yeşilin Direnişi: Türkiye'nin Çevre Mücadelesi, 3. Gümüşhane Üniversitesi - Şeyda Demirel, Gökhan Çepnioğlu, Metin Bingöl / Çocuk Mahremiyeti

Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı