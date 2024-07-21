34 demokrattan Biden’a çağrı

Biden'a yönelik bu çağrılar, özellikle eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında gösterdiği performansın ardından artmış durumda.

81 yaşındaki Biden'a, şu ana kadar 4'ü Senatör ve 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplamda 34 Demokrat politikacıdan "yarıştan çekil" çağrısı geldi.

Çağrıda bulunan Demokrat isimler arasında Senatörler Sherrod Brown (Ohio), Martin Heinrich (New Mexico), Jon Tester (Montana) ve Peter Welch (Vermont) ile Temsilciler Meclisi üyeleri Earl Blumenauer (Oregon), Ed Case (Hawaii), Sean Casten (Illinois), Jim Costa (California) gibi isimler yer alıyor.

Demokrat Parti'nin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'nde 213 sandalye bulunurken, Senato'da ise 51 sandalyeye sahip. ABD halkı, 5 Kasım'da bir sonraki başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek.