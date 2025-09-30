34. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’nde Kitap Fuarı açıldı

YENİÇAĞ - Kırşehir / Özkan Ocak

Kaman’da bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda Kitap Fuarı Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan fuarda, çeşitli yayınevleri ve yazarlar okurlarla buluşuyor. Fuar alanını gezen ziyaretçiler, farklı türlerdeki kitapları inceleme ve satın alma fırsatı buluyor.

Yetkililer, kitap fuarının kültürel yaşamı canlandırmasının yanı sıra özellikle gençlerin okuma alışkanlıklarına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtiyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda açılan kitap fuarı, festival süresince vatandaşların ziyaretine açık olacak.