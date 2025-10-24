Dün itibariyle Refahiye’nin köy ve mahalle muhtarlarına "Şap Hastalığı Karantinası" konusuyla yapılan tebliğde; Yuvadağı, Halitler, Akbağ, Diştaş, Koçkaya, Arpayazı, Diyarlar, Madendere, Avşarözü, Doğandere, Merkez-Kalkancı, Keçegöz, Aydıncık, Erecek, Onurlu, Babaaslan, Gülensu, Bölüktepe, Gümüşakar, Cengerli, Günyüzü, Çamdibi, Hacıköy, Çiçekalı, Kabuller, Sıralı, Şahverdi, Yaylapınarı, Pınaryolu, Mülkköy, Derebaşı, Sarıkoç, Kersen ve Yeniyurt köylerinde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu.
34 köyde hayvan ticareti durdu! Hatay Refahiye’de şap salgın
Haberi Paylaş
Erzincan Refahiye'de şap salgını önlemleri alındı. 34 köyde hayvan ticareti yasaklandı. Muhtarlara tebliğ edildi. Bölgelerde sıkı denetimler başladı.
Kaynak: İHA
Çok Okunanlar