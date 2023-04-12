34 yaşındaki hastaya, kapalı yöntemle yapay kalp kapakçığı yerleştirildi

DHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu tarafından tetkik edilen hastanın, kalpten akciğere giden damarında darlık ve yetmezlik olduğu tespit edildi. Doktorların ortak kararı sonucu, hastaya kapalı yöntemle ameliyat olması önerildi. Hastanın ameliyatı kabul etmesiyle, aynı klinikte görev yapan Prof. Dr. Hakan Erkan ve ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyonla kasık damarından girip, akciğer damarına yapay kalp kapağı yerleştirdi.

Halk arasında mor bebek hastalığı olarak bilinen, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığıyla doğan ve bebeklik çağında ameliyat olan Özcan Öter, ilerleyen yaşla nefes darlığı, çabuk yorulma gibi yeni sorunlarla karşılaşınca Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne müracaat etti.

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Özcan Öter, ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Doğuştan beri bu rahatsızlığım var. Küçükken bir ameliyat olmuştum. Bu ameliyatın ardından düzenli bir şekilde kontrollere geldim. Daha sonra doktorlara, akciğere giden damarda sorun olduğunu söylediğimde, bir müdahale olması gerektiğini söylediler ve ameliyat kararı alındı. Ameliyat süreci çok güzel geçti. Doktorların desteği çok güzeldi. Allah izin verirse daha da güzel olacak buna inanıyorum. Yoğun bakım sürecinde de gerek hemşire arkadaşlarımız, gerek doktorlarımız olsun gayet güzel ilgilendiler. İki gün yoğun bakımda kaldım. Ardından normal bir odaya geçtim. Kendimi şu an iyi hissediyorum."

GÜNEY MARMARA'DA İLK

Operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyleyen Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu, "Özcan, fallot tetralojisi sebebiyle takip ettiğimiz bir hasta. Fallot tetralojisi doğumsal bir kalp hastalığıdır. Bu hastalar erişkin yaşa geldiklerinde, akciğere giden damara ait kapakta ciddi yetersizlikler olur ve bu yetersizliğe bağlı kalp yetersizliği şikayetlerinden genellikle muzdarip olurlar. Bu yaşlarda, buradaki kapağın müdahale edilmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir. Biz, hastamız Özcan Bey'i poliklinikte gördüğümüzde yaptığımız tetkikler sonucunda, kapalı yöntemle perkütan olarak, bu kapağın değiştirilebileceğiyle ilgili bir kanaatimiz oluştu. Hastayı da bu konuda bilgilendirdik. Hastamız da bunu kabul etti ve ardından ameliyat işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Uygulanan operasyonun, fallot tetralojisi olan hastalarda modern tedavi yöntemi olarak tercih edildiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan ise "Bu işlem ülkemizde bazı merkezlerde güvenli ve tecrübeli bir şekilde yapılmaktadır. Biz, Bursa genelinde daha önce yapılmamış olan bu işlemi Bursa Şehir Hastanesi olarak gerçekleştirmiş olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.