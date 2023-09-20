34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medyada viral olan bir video, 34 yıldır kullandığı arabasını satan bir adamın duygusal anlarını gösteriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı

Adam, aracını yeni sahibine teslim ederken gözyaşlarına hakim olamıyor. Aracın yeni sahibi ise adamı teselli etmeye çalışıyor.

Arabasıyla Veda Etti

Yurt dışında çekilen görüntülerde orta yaşlı bir adam, 34 yıldır kullandığı arabasıyla vedalaşıyor. Aracının kaputunu okşayan, içine binip son bir kez bakış atan adam, aracını yeni sahibine teslim ederken ağlamaya başlıyor. Adamın o hali, videoyu izleyenleri de duygulandırıyor.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Video, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren binlerce kişi tarafından izlendi ve yorumlandı. Bazı izleyiciler, adamın arabasına duyduğu bağlılığı anlayışla karşılarken, bazıları ise bu durumu abartılı buldu. Videoyu paylaşan kişi ise, “Arabalar, bazı insanlar için bir eşyadan çok dost gibi olabiliyor” yorumunu yaptı.

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