345. Viyana derbisinde şok sonuç: Şampiyonluk yarışının seyri değişti

Avusturya Bundesliga'nın şampiyonluk grubunda haftanın en önemli mücadelesi olan Viyana derbisinde gülen taraf ev sahibi SK Rapid oldu. Allianz Stadı’nda 22.269 futbolseverin önünde oynanan karşılaşmada, Rapid’in 5. dakikada Seidl ve 70. dakikada Sangare ile bulduğu goller skoru belirledi. Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle ligdeki dokuzuncu maçında üçüncü zaferini elde ederken, üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen Austria Wien’e ağır bir darbe vurdu.

SEİDL’DEN ERKEN GOL, AUSTRİA’YA SOĞUK DUŞ

Henüz maçın başında, beşinci dakikada yaşanan top kaybının ardından Dion Beljo’nun pasıyla topla buluşan Matthias Seidl, kaleci Samuel Sahin-Radlinger’i mağlup ederek takımını öne geçirdi. Bu gol, tribünlerde büyük sevinç yaratırken, Austria savunmasının moralini bozdu. Rapid özellikle ilk yarıda hızlı geçişlerle rakip kaleyi tehdit etti. Seidl’in dar açıdan yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti, Radulovic’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ise Sahin-Radlinger gole izin vermedi.

AUSTRİA'NIN CEVAPLARI YETERSİZ KALDI

Maçın ilk yarısında Fischer’in şutu direkten dönerken, Perez Vinlöf ve Barry de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan Austria Wien, organize olmakta zorlandı. Barry’nin 58. dakikadaki şutu kaleci Hedl’den döndü, üç dakika sonra da yakın mesafeden gönderdiği kafa vuruşu auta gitti.

SANGARE'DEN MÜTHİŞ SOLO VE BİTİRİCİ GOL

Guido Burgstaller ve Louis Schaub’un oyuna girmesiyle birlikte hücum tazelenirken, 70. dakikada sahneye çıkan Mamadou Sangare karşılaşmanın kader anını yazdı. Üç Austria oyuncusunu çalımlayarak ceza sahasına giren Sangare, kalecinin müdahale edemeyeceği şekilde topu filelere gönderdi. Bu gol, hem derbiyi hem de şampiyonluk yarışının seyrini değiştirdi.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK, DRAGOVİC’E TEPKİ

Austria taraftarlarının cezalı olması nedeniyle deplasman tribünü boş kaldı. Rapid’in Block West taraftar grubu, bu durumu açtıkları pankartla eleştirirken, sahaya çıkan eski Rapidli Aleksandar Dragovic her top alışında ıslıklandı ve hakarete maruz kaldı. Bu atmosfer maç boyunca tansiyonu yüksek tuttu.

Rapid Teknik Direktörü Robert Klauß, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularım bu mücadeleye her şeyini verdi. Avrupa maçlarının yorgunluğuna rağmen takım ruhuyla kazandık. Bu galibiyet bize güven verecek” dedi.

Austria Teknik Direktörü Stephan Helm ise, “Maça büyük hedeflerle geldik ama ilk pozisyonda yediğimiz golle sarsıldık. Çok hata yaptık, yeterince net olamadık. Maalesef kendi seviyemize çıkamadık ve bu da sonucu belirledi” sözleriyle mağlubiyeti değerlendirdi.

LİGDE SON DURUM

Bu sonuçla Rapid 25. hafta sonunda puanını yükseltti ve beşinci sıradaki yerini korudu. Ligin zirvesinde ise 2-1’lik Salzburg galibiyetiyle liderliğini sürdüren Sturm Graz bulunuyor. Austria Wien, şampiyonluk yarışında liderin üç puan gerisine düştü.

Rapid, aldığı galibiyetle yalnızca derbi zaferi yaşamakla kalmadı, aynı zamanda moral depoladı. Perşembe günü UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Djurgarden IF’i konuk edecek olan Viyanalılar, ilk maçı İsveç’te 1-0 kazanmıştı. Teknik heyet, sakatlıkları bulunan Nenad Cvetkovic ve Isak Jansson’un da bu maça yetişmesini umuyor.