346 bin kişi daha milyoner oldu. Gelir dağılımındaki uçurum derinleşiyor

Yüksek enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşlar yerinde sayarken bankada yüksek miktarda parası olan zenginler servetlerine servet katmaya devam ediyor. Böylelikle gelir dağılımındaki eşitsizlik daha fazla derinleşiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) ağustos ayı verilerine göre, 1 milyon lira ve üzerinde mevduatı olan mudi sayısı 1 milyon 106 bin 977'ye ulaştı. Bu sayı 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla 760 bin 982 kişi düzeyindeydi.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASIYLA MİLYONER OLDULAR

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uygulanan düşük faiz politikasının ekonomide yarattığı tahribat büyürken, yılın ilk sekiz ayında ‘milyonerlere' 345 bin 995 kişi daha eklendi. Milyoner sayısı artarken hesaplarındaki meblağ da yüzde 54 oranında artışla 5.7 trilyon liradan 8.8 trilyon liraya ulaştı. Ağustos 2023 itibarıyla yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat hacmi ise 11 trilyon 990.8 milyar lira oldu. ‘Milyonerler', 160 milyonun üzerindeki mudinin sadece yüzde 0.68'ini temsil etmesine rağmen, sistemdeki toplam paranın yüzde 73.5'ine sahipler. Oysa bankalardaki toplam yurt içi yerleşik mudi sayısının yüzde 92.5'inin hesabında 10 bin TL'ye kadar mevduat bulunuyor. Çoğunluğu oluşturan bu kesim 11.9 trilyon liralık toplam mevduat hacminin yalnızca yüzde 1.02'sine sahip.

HER 10 HESAPTAN 9'U ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Türkiye'de 160.4 milyon adet yurt içi yerleşiğin 148.4 milyonun bankacılık sistemindeki parası 5 basamaklı değerlere çıkamezken, mevduatlarının toplam büyüklüğü yalnızca 123.1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bir başka ifadeyle, bankacılık sistemindeki her 10 hesaptan 9'u, 11 bin 402 lira seviyesindeki net asgari ücretin bile altında bulunuyor.

BDDK'ya göre ağustos itibarıyla yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat ve kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise KKM'ye geçişin de etkisi ile sene başına göre yüzde 6.6 azalışla 179 milyar 759 milyon dolara düştü. Bu tutarın 125 milyar 230 milyon dolarlık yüzde 69.71'lik bölümü ‘milyoner' mudilere ait. Mevduat büyüklüğü 10 bin TL'ye kadar olan hesaplarda sadece 656 milyon dolar değerinde döviz ve altın tasarrufu bulunuyor. Bu da toplam döviz ve altın hesaplarının sadece yüzde 0.36'sı.

MUDİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre, "Bankaya para yatıran kimse" anlamına gelen mudi, milyoner ve milyarder rakamları açıklandığından sıklıkla internet kullanıcılarının önüne çıkıyor.

Emanet bırakmak anlamına da gelen mudi, parasını bankaya yatıran kişiler için sıklıkla kullanılıyor. Bankaya para yatıran, başka bir ifadeyle bankada mevduat sahibi olan kişiye verilen isimdir.