35 dereceye varan sıcakta ekmek parası!

Erzincan'da Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, 35 dereceye varan sıcaklara rağmen tarlada çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Erzincan merkeze bağlı köylerde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıp ot yoluyor. Çocuklarıyla beraber her yıl kilometrelerce yol kat ederek uzak illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, özellikle şeker pancarı tarlalarında çalışıyor. İşçiler ayrıca domates, fasulye, kavun ve karpuz tarlalarında da çalışarak rızıklarını çıkarıyor. Günlük bin lira yevmiye ile çalışan mevsimlik işçilerin tarladaki yoğun mesaileri 7 ay sürüyor.

Her yıl Mayıs ayında aileleriyle gelen öğrenciler de zorlu şartlarda çalışarak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçisi Murat Şahin, "Haziran ayında buraya geldik. Yılın sonuna kadar ailecek buradayız. Şekerpancarı ile uğraşıyoruz, söküm yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Ailemizin geçimini buradan sağlıyoruz. Bin lira yevmiyeye çalışıyoruz, sıcakta zor oluyor, yanıyoruz ama mecbur çalışıyoruz" dedi.

Mevsimlik işçi Turgut Şahin ise, "Şekerpancarı çapalıyoruz, ot yoluyoruz. 6-7 ay buradayız, her sene çocuklarla buraya geliyoruz ve burada kalıyoruz. Memlekette gelirimiz de yok işimiz de yok. Pancardan başka hiçbir işimiz yok" ifadelerine yer verdi.