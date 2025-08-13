35 milyon euro'ya Premier Lig'e gitti

Stoperlerinden Ilya Zabarnyi'yi Paris Saint-Germain'e, Dean Huijsen'i ise Real Madrid'e gönderen Bournemouth, Lille'den Bafode Diakite'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Fransa'nın Lille takımından Bafode Diakite'yi kadrosuna kattı.

Bournemouth Kulübünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diakite ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiltere basınında, transferin 35 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Toulouse takımında başlayan 24 yaşındaki stoper, 2022'de Lille'e transfer oldu.

Lille formasıyla 112 maça çıkan Diakite, 13 gol kaydetti.

Stoperlerinden Ilya Zabarnyi'yi Paris Saint-Germain'e, Dean Huijsen'i ise Real Madrid'e göndererek yaklaşık 120 milyon avro bonservis geliri elde eden Bournemouth, Diakite transferiyle güç kaybettiği bölgeye ilk takviyesini yaptı.

