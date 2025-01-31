35 sene aradığı oğlunu Müge Anlı bir günde buldu: Stüdyoda gözyaşları sel oldu

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geçtiğimiz gün 14 yaşındayken bir erkek bebek dünyaya getiren ve evliliğe zorlanan Hassi Akpınar'ın hayat hikayesi damga vurmuştu. Doğumdan sonra kayınvalidesinin çocuğu aldığını söylemişti.

“ÖLDÜRÜN” EMRİ VERMİŞ

İddiaya göre; kayınvalide Şaziment, bebeğin oğlundan olmadığını dile getirmiş hem Hassi hem de bebek için "öldürün" emri vermiş. Bebeğini soran Hassi kayınvalidesi tarafından “peşine düşersen seni de onu da öldürürüz" diyerek tehdit edilmiş.

"TARIM İLACI İÇTİM"

Hassi, "Eşime çok kırgındım. Sürekli tartışma baskı vardı. Babama söyledim. Tarım ilacı içtim. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Daha da bir şey yapamadım. Bebeğim olacak diye hep onunla avundum" ifadelerini kullandı.

35 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ EVLADIYLA KAVUŞTU

7 evladından 3'üyle Müge Anlı’nın programına katılan Hassi'nin gözyaşı 35 yıl önce kayınvalidesi tarafından hastaneye terk edilen oğlunun bulunmasıyla dindi.

Bir aile tarafından evlat edinilen ve adı Yusuf olarak değiştirilen çocuğu Müge Anlı bir günde buldu. Canlı yayına katılan Yusuf devlet memuru olduğu için yüzünü göstermek istemedi. Hassi ve oğlunun 35 yıl sonraki buluşması stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.

BUGÜNE KADAR BÜYÜTTÜM, BIRAKAMAM DİYEREK AĞLAMAYA BAŞLADI

"Yusuf'u büyüten anne canlı yayına bağlanarak, "Ben onu bırakamam, bugüne kadar onu büyüttüm. Ben Yusuf'suz duramam" dedi. Hassi ise, "Ben kendi çocuklarımı bile sana getireceğim, sana anne desinler. Ben onu senden almam artık iki annesi var" diyerek büyüttüğü oğlunu kaybedeceğini düşünen anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Yusuf'u büyüten anne, "Ben kuzumu istiyorum" diyerek ağlamaya devam etti. Hassi ise, "Ben onu büyüten kadının ellerinden öperim, benim de oğlum onun da oğlu. Tüm çocuklarımı alır yanına giderim. Bugüne kadar ona çok güzel bakmış. Şu anki mutluluğumu tarif edemem. Yusuf onun emeği" ifadelerini kullandı.