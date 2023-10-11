35 ülkeden 40 model Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de yarışacak. Geri sayım başladı

Cumhuriyetin 100. yılında ilk kez düzenlenecek olan Runway Model Universe Güzellik Yarışması'nda 35 ülkeden gelen 20 kadın ve 20 erkek model ülkeleri için yarışacak.

35 ülkeden 40 model Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de yarışacak. Geri sayım başladı

İlki Filipinler'de düzenlenen Runway Model Universe Güzellik Yarışması, Cumhuriyetin 100. yılında Runway Model Universe Vakfı tarafından Türkiye'de düzenlenecek.

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35 ülkeden 20 kadın ve 20 erkek modelin katıldığı yarışmanın finali 14 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak. Ülkelerini temsil edecek yarışmacılar Pendik'teki bir otelde yarışma öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

"BURADA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olan yarışmacı İdil Karakuş , "Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 22 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak modellik yapıyorum. Aynı zamanda tekvando antrenörüyüm.

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Cumhuriyetimizin 100. yılında bu organizasyonda bulunmak gerçekten gurur verici. Burada bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

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Buraya katılmak için birçok elemeden geçiyoruz. Öncesinde farklı yarışmalarda dereceye girmek gerekiyor. O yüzden kendimi burada çok mutlu hissediyorum ve çok heyecanlıyım aynı zamanda. Umarım iyi olan kazanır" diye konuştu.

"YARIŞMAYI TÜRKİYE'DE YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yarışma hakkında konuşan tasarımcı ve eğitmen Ronald Rohan Legaspi ise, "Biz bu sene Türkiyeyi seçtik. Bu sene, Cumhuriyetin 100. yılındayız. O yüzden mutluyuz yarışmayı Türkiye'de yaptığımız için. Mutluyuz, Türkiye için, dünya için, barış için. Tasarımcı olarak bir kıyafet koleksiyonu hazırladım. Çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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Filipinler adına yarışmaya katılacak olan model, "Tabii ki çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da biraz stresliyim. Bu benim katıldığım ilk model yarışması. Kesinlikle hem heyecanlı hem de stresliyim " dedi.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında, Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş, sanatçı Devrim Erbil, Show Haber Genel Yayın yönetmeni Rıdvan Bıyık, Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu Regina Maria Cordeiro, Filipinler Konsolosu H.E Shirlyn Manaquil, GQ Dergisi Yazıişleri Müdürü Özgür Atanur, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Vardar ve yapımcı Mustafa Topaloğlu da yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise, Canan Tuğaner üstleniyor.

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