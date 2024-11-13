35 yaşında başlayan ölüme yol açan sonuçlar... Uzmanların bu konudaki fikri ne? Bilimsel araştırmalar bakın ne diyor!

35 yaşında başlayan ve ölüme yol açabilen sağlık sorunları arasında en dikkat çekici olanlardan biri, yaşa bağlı kas kaybı olarak bilinen sarkopenidir.

Sarkopeni, kas kütlesi ve gücünde azalma ile karakterize edilen bir durumdur ve genellikle 35 yaşından itibaren başlar. Bu durum, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Mehtap Kaçar, sarkopeninin genellikle 35 yaşında başladığını ve düzenli olarak kas yapıcı antrenman yapmayan yetişkinlerin her on yılda yaklaşık 2 ila 3 kilogram kas kaybettiğini belirtti. Özellikle 60 yaşından sonra sık görülen bu durum, 80 yaşın üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 50'sini etkiler.

Sarkopeni, kas dokusunun kütlesi, gücü ve işlevinde kayıplara yol açar. Bu durum, günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilememesine ve yaşlıların bakıma muhtaç hale gelmesine neden olabilir.

Bacak kaslarındaki zayıflıklar, dengesizliğe ve düşme riskinin artmasına yol açarak ev kazalarına, kalça kırığı ve kafa travmalarına sebep olabilir.

Prof. Dr. Kaçar, sarkopeninin temel nedenleri arasında hareketsiz yaşam, düzenli egzersiz yapmama, testosteron azlığı, insülin direnci, büyüme hormonu azlığı gibi hormonal değişiklikler, yetersiz protein tüketimi, kas sinirlerinde bozulma, kronik inflamasyon ve kasın protein üretme kapasitesinde azalma gibi faktörlerin yer aldığını belirtti. Bu faktörler, kas proteinlerinin yıkılmasında artışa ve kas kaybına yol açabilir.

Sarkopeni, sadece kas kaybına değil, aynı zamanda solunum kaslarının zayıflamasına da neden olabilir. Bu durum, zatürre ve solunum yetmezliği riskini artırabilir. Boğaz ve yutak kaslarındaki zayıflık ise yiyeceklerin nefes borusuna kaçma riskini artırarak aspirasyon pnömonisi gibi akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu tür enfeksiyonlar, hastanede uzun süre kalma ve ileri tıbbi müdahalelerin gerekmesi gibi sonuçlar doğurabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

35 yaşında başlayan sarkopeni, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin sarkopeniyi önlemede ve yönetmede önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle, kas kaybını önlemek için düzenli fiziksel aktivite yapmak ve yeterli protein tüketmek büyük önem taşır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimseyerek, sarkopeninin olumsuz etkilerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.