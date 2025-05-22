35 yıl sonra Giresun'a bağlandı, sınırlar yeniden değişti

Kaynak: Haber Merkezi
35 yıl sonra Giresun'a bağlandı, sınırlar yeniden değişti

Danıştay Kararıyla Köyler El Değiştirdi: Günyüzü ve Üçtaş Giresun'a Bağlandı!

Gümüşhane'ye bağlı olan Günyüzü ve Üçtaş köyleri, Danıştay kararıyla birlikte artık Giresun'un Doğankent ilçesinin idari sınırları içerisine dahil edildi. Bu karar, iki il arasındaki idari sınırlar üzerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Sınır anlaşmazlıkları veya idari düzenlemeler kapsamında zaman zaman gündeme gelen bu tür kararlar, yerel halkın yaşamında ve idari işleyişte bazı değişiklikleri beraberinde getirebiliyor. Günyüzü ve Üçtaş köylerinin sakinleri için artık Giresun'un Doğankent ilçesi, bağlı oldukları yeni yerleşim yeri olacak.

Böylece Giresun'un köy sayısı ise 550'ye çıktı, Gümüşhane'nin köy sayısı ise 314'e düştü.

Danıştay'ın aldığı önemli bir kararla, Gümüşhane'ye bağlı bulunan Günyüzü ve Üçtaş köyleri, komşu il Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Bu gelişmeyle birlikte Giresun'un köy sayısı 548'den 550'ye yükselirken, Gümüşhane'nin köy sayısı ise 316'dan 314'e geriledi.

2-004-001.jpg

Söz konusu köylerin il ve ilçe sınırlarının yeniden düzenlenmesi talebi üzerine yapılan hukuki süreç, Danıştay'ın nihai kararıyla sonuçlandı. Kararın ardından resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Günyüzü ve Üçtaş köyleri resmen Giresun'un Doğankent ilçesinin bir parçası oldu.

Bu değişiklik, her iki ilin idari yapısında ve köy sayılarında kayda değer bir farklılık yarattı. Giresun'un kırsal bölgelerindeki yerleşim birimi sayısı artarken, Gümüşhane ise iki köyünü Giresun'a devretmiş oldu.

İlgili Haberler
Tapu işlemlerinde o ücretler geri ödeniyor! 81 ildeki herkes alabilir
Tapu işlemlerinde o ücretler geri ödeniyor! 81 ildeki herkes alabilir
Türkiye'nin En Sakin Şehirleri Belli Oldu: Yerleşenler Huzur İçinde Yaşıyorlar
Türkiye'nin En Sakin Şehirleri Belli Oldu: Yerleşenler Huzur İçinde Yaşıyorlar
Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok edecek karışım! Etkisi şaşırtıyor
Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok edecek karışım! Etkisi şaşırtıyor
Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi
Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi
Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: 15 Gün İçinde Bu Belgeyi Temin Edin!
Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: 15 Gün İçinde Bu Belgeyi Temin Edin!
Astrolojiye Göre En Sağlıklı 4 Burç: Uzun ve Dinç Bir Yaşamın Sırrı Onlarda Saklı
Astrolojiye Göre En Sağlıklı 4 Burç: Uzun ve Dinç Bir Yaşamın Sırrı Onlarda Saklı
Yasa değişti vatandaşlık yolu açıldı dediler! Binlerce kişi mağdur oldu
Yasa değişti vatandaşlık yolu açıldı dediler! Binlerce kişi mağdur oldu
İzmir'in yıldızı parlayan gözde ilçesi! Bodrum, Çeşme ve Urla'yı geride bıraktı
İzmir'in yıldızı parlayan gözde ilçesi! Bodrum, Çeşme ve Urla'yı geride bıraktı
Yemekleri çok sevilen 2 şehir belli oldu! Herkes çok seviyor
Yemekleri çok sevilen 2 şehir belli oldu! Herkes çok seviyor
İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu
İstanbul'a bağlı ilçeydi! İl yapıldıktan sonra en gözde kentlerden biri oldu
Son Haberler
Malatya'da asayiş ve trafik denetimleri aralıksız sürüyor
Malatya'da asayiş ve trafik denetimleri aralıksız sürüyor
Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda
Bolu'da yıldırım düşme anları kameralarda
Aşk-ı Memnu geri dönüyor
Aşk-ı Memnu geri dönüyor
Türkiye'nin rakibi ABD'nin aday kadrosu açıklandı
Türkiye'nin rakibi ABD'nin aday kadrosu açıklandı
Çiftçiye 6,5 milyon TL’lik destek
Çiftçiye 6,5 milyon TL’lik destek