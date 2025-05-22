35 yıl sonra Giresun'a bağlandı, sınırlar yeniden değişti

Gümüşhane'ye bağlı olan Günyüzü ve Üçtaş köyleri, Danıştay kararıyla birlikte artık Giresun'un Doğankent ilçesinin idari sınırları içerisine dahil edildi. Bu karar, iki il arasındaki idari sınırlar üzerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Sınır anlaşmazlıkları veya idari düzenlemeler kapsamında zaman zaman gündeme gelen bu tür kararlar, yerel halkın yaşamında ve idari işleyişte bazı değişiklikleri beraberinde getirebiliyor. Günyüzü ve Üçtaş köylerinin sakinleri için artık Giresun'un Doğankent ilçesi, bağlı oldukları yeni yerleşim yeri olacak.

Böylece Giresun'un köy sayısı ise 550'ye çıktı, Gümüşhane'nin köy sayısı ise 314'e düştü.

Danıştay'ın aldığı önemli bir kararla, Gümüşhane'ye bağlı bulunan Günyüzü ve Üçtaş köyleri, komşu il Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Bu gelişmeyle birlikte Giresun'un köy sayısı 548'den 550'ye yükselirken, Gümüşhane'nin köy sayısı ise 316'dan 314'e geriledi.

Söz konusu köylerin il ve ilçe sınırlarının yeniden düzenlenmesi talebi üzerine yapılan hukuki süreç, Danıştay'ın nihai kararıyla sonuçlandı. Kararın ardından resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Günyüzü ve Üçtaş köyleri resmen Giresun'un Doğankent ilçesinin bir parçası oldu.

Bu değişiklik, her iki ilin idari yapısında ve köy sayılarında kayda değer bir farklılık yarattı. Giresun'un kırsal bölgelerindeki yerleşim birimi sayısı artarken, Gümüşhane ise iki köyünü Giresun'a devretmiş oldu.