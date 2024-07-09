35 yıllık dünya devi firma iflas bayrağını çekti. Sektörde bomba etkisi yaptı

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
35 yıllık dünya devi firma iflas bayrağını çekti. Sektörde bomba etkisi yaptı

Almanya'nın Aachen Şehri'nde merkezi bulunan dünya devi motosiklet aydınlatma üreticisi Kellermann GmbH, iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iflas başvurusu yapması sektörde bomba etkisi yaparken, yüzlerce çalışan kara kara düşünüyor.

Koronavirüs salgını ve Rusya ile Ukrayna ara sındaki savaş bir çok şirketi iflasla karşıkarşıya bırakıyor. Bazı şirketler ise konkordato talep ederek iflastan kurtulmak için süre talep ediyor.

İflasını isteyen şirketleri bir yenisi daha eklendi. Aachen merkezli motosiklet aydınlatma uzmanı Kellermann GmbH iflas etti. Şirket, öz yönetim altında iflas başvurusunda bulundu. Başvuruyu kabul eden mahkeme avukat Mark Boddenberg'i geçici yönetici olarak atadı.

1989'da kurulan Kellermann, güçlendirme göstergeleri pazarında lider olarak kabul ediliyor ve firmanın ürünleri genellikle basitçe "Kellermänner" olarak adlandırılıyor.

Genel Müdür Ulrich Bos, "En önemli mesaj, ticari faaliyetlerimizin kısıtlama olmaksızın devam edeceği ve tüm müşterilerimize her zamanki gibi hizmet vermeye devam edeceğimizdir" dedi.

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