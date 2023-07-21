350 bin kişi Afyon'a gelecek

Afyonkarahisar'da düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Uluslararası Türkiye Motosiklet Festivali'ne (Türkiye MotoFest) 350 bin izleyici bekleniyor.

KAYNAK: AA
350 bin kişi Afyon'a gelecek

Afyonkarahisar Belediyesinin organizasyonuyla Motorsporları Merkezi'nde 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak MXGP'nin 17. ayak yarışı için padok ve pist alanında hazırlıklar sürüyor.

Ekipler, padok alanında stant kuruyor, iş makineleriyle de yarış için pistin son bakımlarını yapıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da 4 kategoride kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MXGP'ye 150'ye yakın sporcunun katılacağını söyledi.

Son yıllarda MXGP'de şampiyonların Afyonkarahisar'daki yarışlarda belirlendiğini aktaran Akülke, şöyle konuştu:

"TMF'nin teknik ekibi ile Afyonkarahisar Belediyesi personeli yarışların yapılacağı pistte gece gündüz hummalı bir çalışma içinde. Uluslararası Motosiklet Federasyonun bize verdiği direktifler doğrultusunda MXGP'nin Türkiye etabını 2023 yılına yakışır hale getireceğiz. MXGP'nin bizim açımızdan çok daha önemli bir misyonu var. Çünkü, zaferin kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet'imizin 100. yılını dünya şampiyonasıyla birlikte coşkulu şekilde kutlamak istiyoruz."

MXGP ile Türkiye MotoFest'in 5 gün süreceği anlatan Akülke, "Organizasyona 2018 yılında 5 bin izleyiciyle başlamıştık. Aslında Afyonkarahisar spor organizasyonları ve turizminde bir tarih yazıyor. 2022'deki 5'inci yılımızda 250 bin izleyiciyi yakaladık. Bu seneki 6. yılımızda 350 bin izleyici hedefimiz var. İnşallah, 3 Eylül'de bitecek organizasyonlarımıza 350 bin izleyici bekliyoruz. Büyük izleyici kitlesiyle Cumhuriyet'in 100. yılı ateşini Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yakacağız." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'ndeki hazırlıklar ile pistteki çalışmaların titizlikle sürdüğünü dile getirdi.

Organizasyonu 6. kez gerçekleştireceklerine değinen Zeybek, "Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla 350 bin izleyiciyle rekor kırmak istiyoruz. Motorsporları tutkunlarını Afyonkarahisar'daki MXGP ve Türkiye MotoFest'e bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı Dünya
Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır? Keşfet
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır?
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Dünya
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Yusuf Oral 3. Lig'de Spor
Yusuf Oral 3. Lig'de
Dev ilaç firmasının binası yıkıldı. İlaç tedariğinde kriz Dünya
Dev ilaç firmasının binası yıkıldı. İlaç tedariğinde kriz
Filtre estetiği yeni tehlikeli Sağlık
Filtre estetiği yeni tehlikeli
Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e bir dava daha Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e bir dava daha