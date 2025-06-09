350 kurbanlık sattı, 200 bin TL zarar etti! Vatandaşın şok açıklamaları sosyal medyayı salladı

Vatandaş, sattığı 350 kurbanlık hayvanın ardından 200 bin TL zarar ettiğini açıkladı.

Yem, su ve ilaç masraflarının altında ezildiğini belirten yurttaş, "Hesabı yaptık, zarar ettik" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan video, çiftçinin elindeki büyük miktarda paraya rağmen zarardan bahsetmesiyle tartışmalara neden oldu.

Paylışan videoda, adamın yanında bir yaşlı ve bir çocukla birlikte oturduğu bir odada çekildi. Önlerinde büyük miktarda paranın bulunduğu görüldü.

Vatandaş, 350 hayvan sattığını ve masrafları karşılamanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Yem, su, ilaç derken hesap yaptık, 200 bin TL zarar ettik" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları arasında video, şüpheyle karşılandı. Bazı kullanıcılar, "50 kurban kesen kasap bir günde 600-800 bin lira kazanıyorken, nasıl zarar ediyorsunuz?" Yorumunu yaptı.

Uzmanlar, çiftçinin zarar açıklamasını şüpheyle karşıladı. Uzmanlar, "Hayvancılıkta zarar etmek mümkün, ancak bu kadar büyük bir zararın açıklanması, detaylı bir inceleme gerektirir" dedi.

Ekonomi çevrelerinde, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde çiftçilerin maliyet baskısı altında olduğu biliniyor. Ancak, bu durumun 200 bin TL'lik bir zararı açıklamaya yetip yetmeyeceği tartışıldı.

Konuyla ilgili sosyal medyada gelen yorumlar şu şekilde:

"Maliye incelesin ne kadar zarar ettiği belli olur"

"Bankaya koyar zararını çıkarırsın. Ya da borsaya düzgün hisselere yatırım yaparsan 2 yıl içinde katlanır..."

"Az önce hayvancılıkla ugraşan misafirimi yol ettim bu çıktı karşıma 15 hayvandan 1.6 m kar yapmış"

"Madem zarar ediyosun her sene niye yapiyosun abi amaç ne"