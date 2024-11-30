350 yıllık konaktan geriye harabesi kaldı

Kaynak: İHA
350 yıllık konaktan geriye harabesi kaldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 350 yıllık geçmişe sahip tarihi Sağır Şakir Konağı’nda çıkan yangın, köy halkını büyük üzüntüye boğdu.

Yörük köyünde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı konağın, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alması sonucu büyük bir felaket yaşandı.

Konaktan yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu hemen yetkililere bildirerek itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı. Kısa sürede yangının tüm konağı sarması üzerine, Safranbolu ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde müdahale etti. 1 saat süren zorlu mücadelenin ardından yangın söndürülebildi, ancak konağın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada, konağın yapısında zaman zaman çökmeler meydana geldi. 2 gün önce dron ile çekilen görüntülerde ise konağın son hali kaydedilmişti.

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Safranbolu'nun simgelerinden biri olan tarihi konağın kaybı, bölge halkı ve tarih severler için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

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